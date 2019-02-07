Снегоуборщик
Режиссер:Ханс Петтер Муланд
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Скромный семьянин Нильс работает уборщиком снега в курортном городке в горах. Вместе с женой и детьми он живет в небольшой хижине вдали от туристов. За трудолюбие и честность город недавно наградил Нильса званием «Гражданином года». Однажды безмятежная жизнь трудяги заканчивается. Его сына убивает местный влиятельный наркобарон по кличке Викинг. Нильс выходит на тропу мести, и у него есть одно большое преимущество – он знает очень хорошо знает горы и владеет навыками выживания в экстремальных ситуациях. Охота начинается.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Фрэнк Болдуин, Ким Фупц Окесон
В ролях:Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Дэвид О’Хара, Доменик Ломбардоззи, Элисия Ротару, Эмили Мэддисон
Музыка:Джордж Фентон
В ролях:Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Дэвид О’Хара, Доменик Ломбардоззи, Элисия Ротару, Эмили Мэддисон
Музыка:Джордж Фентон
Производство:Великобритания, Норвегия, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
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