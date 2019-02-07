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Снегоуборщик

Режиссер:Ханс Петтер Муланд
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

Скромный семьянин Нильс работает уборщиком снега в курортном городке в горах. Вместе с женой и детьми он живет в небольшой хижине вдали от туристов. За трудолюбие и честность город недавно наградил Нильса званием «Гражданином года». Однажды безмятежная жизнь трудяги заканчивается. Его сына убивает местный влиятельный наркобарон по кличке Викинг. Нильс выходит на тропу мести, и у него есть одно большое преимущество – он знает очень хорошо знает горы и владеет навыками выживания в экстремальных ситуациях. Охота начинается.   

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Фрэнк Болдуин, Ким Фупц Окесон
В ролях:Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Дэвид О’Хара, Доменик Ломбардоззи, Элисия Ротару, Эмили Мэддисон
Музыка:Джордж Фентон
Производство:Великобритания, Норвегия, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 7 по 10 февраля
15:10 (300 р.)
19:40 (300 р.)
23:55 (250 р.)
АврораОсновной зал
c 7 по 10 февраля
15:05 (200)
23:15 (200)
c 11 по 13 февраля
15:05 (150)
23:15 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 10 февраля
11:30 (300)
18:00 (390)
22:25 (300)
c 11 по 13 февраля
11:30 (200)
18:00 (250)
22:25 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 7 по 8 февраля
12:00 (от 150 р.)
17:15 (от 190 р.)
20:15 (от 190 р.)
9 февраля
11:35 (от 190 р.)
16:50 (от 240 р.)
20:15 (от 240 р.)
10 февраля
12:15 (от 190 р.)
17:15 (от 240 р.)
20:25 (от 240 р.)
c 11 по 13 февраля
12:00 (от 150 р.)
17:15 (от 190 р.)
20:15 (от 190 р.)

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