Снегоуборщик

Режиссер: Ханс Петтер Муланд

Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

Скромный семьянин Нильс работает уборщиком снега в курортном городке в горах. Вместе с женой и детьми он живет в небольшой хижине вдали от туристов. За трудолюбие и честность город недавно наградил Нильса званием «Гражданином года». Однажды безмятежная жизнь трудяги заканчивается. Его сына убивает местный влиятельный наркобарон по кличке Викинг. Нильс выходит на тропу мести, и у него есть одно большое преимущество – он знает очень хорошо знает горы и владеет навыками выживания в экстремальных ситуациях. Охота начинается.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Фрэнк Болдуин, Ким Фупц Окесон

В ролях: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Джулия Джонс, Дэвид О’Хара, Доменик Ломбардоззи, Элисия Ротару, Эмили Мэддисон

Музыка: Джордж Фентон