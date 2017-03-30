Смурфики: Затерянная деревня

Режиссер: Келли Эсбёри

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

Возраст: Для всей семьи.

Единственная девочка среди своих синих сородичей, Смурфетта задумывается о том, что у всех мальчиков есть, чем заняться. Ее отец обладает отличными лидерскими качествами, Пекарь все время что-то готовит, и даже Ворчун весь день напролет занимается тем, что ворчит. Героиня находит загадочную карту, ведущую в Затерянную деревню — место, где могут обитать другие смурфы. Радуясь тому, что она, наконец, обрела свое предназначение, Смурфетта со своими друзьями пускается в опасное путешествие сквозь Запретный лес, где их ожидает встреча с удивительными созданиями. Гномики еще не знают, что злой волшебник Гаргамель замыслил добраться до Затерянной деревни, чтобы захватить власть над волшебным миром. Успеют ли герои раскрыть величайшую тайну своего народа раньше, чем это сделает их коварный враг?

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Стэйси Харман, Памела Рибон, Пейо

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс, Джо Манганьелло, Элли Кемпер, Мэнди Пэтинкин, Рэйн Уилсон, Джейк Джонсон, Деми Ловато, Джек МакБрайер

Музыка: Кристофер Леннерц