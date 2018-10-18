Смолфут

Режиссер: Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг

Жанры: Анимация, Семейный, Мюзикл.

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё – вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Кэри Киркпатрик, Клер Сера, Эял Поделл

В ролях: Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро

