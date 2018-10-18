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Смолфут

Режиссер:Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг
Жанры: Анимация, Семейный, Мюзикл.

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё – вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Кэри Киркпатрик, Клер Сера, Эял Поделл
В ролях:Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро
Производство:США
Дата релиза:18 октября 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
19 октября
19:00 ( р. в 3D)
c 20 по 21 октября
10:45 (200 р.)
12:45 (200 р.)
14:45 (300 р.)
16:45 (300 р.)
18:45 (300 р.)
МурманскБольшой зал
c 20 по 21 октября
15:40 (350)
АврораОсновной зал
c 20 по 21 октября
16:35 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 октября
10:25 (300)
12:15 (300)
14:05 (390)
15:55 (390)
Северное сияниеПремьер зал
c 25 по 26 октября
10:20 (300 в 3D)
12:15 (350)
14:10 (350 в 3D)
c 27 по 28 октября
10:20 (300 в 3D)
12:15 (350)
14:10 (390 в 3D)
c 29 по 31 октября
10:20 (200 в 3D)
12:15 (300)
14:10 (300 в 3D)

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