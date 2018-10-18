Смолфут
Режиссер:Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг
Жанры: Анимация, Семейный, Мюзикл.
Жанры: Анимация, Семейный, Мюзикл.
Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё – вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Кэри Киркпатрик, Клер Сера, Эял Поделл
В ролях:Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро
В ролях:Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро
Производство:США
Дата релиза:18 октября 2018
Дата релиза:18 октября 2018
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