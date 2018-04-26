Смешарики. Дежавю

Режиссер: Денис Чернов

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча – он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» – повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Денис Чернов, Дмитрий Яковенко

В ролях: Антон Виноградов, Сергей Мардарь. Михаил Черняк. Владимир Постников. Светлана Письмиченко. Вадим Бочанов

Музыка: Сергей Васильев, Марина Ланда