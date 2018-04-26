Смешарики. Дежавю
Режиссер:Денис Чернов
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча – он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» – повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Денис Чернов, Дмитрий Яковенко
В ролях:Антон Виноградов, Сергей Мардарь. Михаил Черняк. Владимир Постников. Светлана Письмиченко. Вадим Бочанов
Музыка:Сергей Васильев, Марина Ланда
В ролях:Антон Виноградов, Сергей Мардарь. Михаил Черняк. Владимир Постников. Светлана Письмиченко. Вадим Бочанов
Музыка:Сергей Васильев, Марина Ланда
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 апреля 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:26 апреля 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!