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Смешарики. Дежавю

Режиссер:Денис Чернов
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча – он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» – повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Денис Чернов, Дмитрий Яковенко
В ролях:Антон Виноградов, Сергей Мардарь. Михаил Черняк. Владимир Постников. Светлана Письмиченко. Вадим Бочанов
Музыка:Сергей Васильев, Марина Ланда
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 апреля 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 26 по 28 апреля
11:40 (300 в 3D)
13:30 (300)
15:15 (300 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
18:45 (350)
c 29 по 30 апреля
11:40 (300 в 3D)
13:30 (350)
15:15 (350 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
18:45 (350)
c 1 по 2 мая
11:40 (300 в 3D)
13:25 (350 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 26 по 28 апреля
11:00 (300)
12:45 (300 в 3D)
14:30 (300)
c 29 по 30 апреля
11:00 (300)
12:45 (300 в 3D)
14:30 (390)
c 1 по 2 мая
11:00 (300)
12:45 (300 в 3D)
14:30 (390)
16:15 (390)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 2 мая
15:05 (390)

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