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Смерть Сталина

Режиссер:Армандо Ианнуччи
Жанры: Комедия.

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5-го марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. В центре истории – первые лица советского государства, включая Георгия Маленкова, Никиту Хрущева, пианистку Марию Юдину, Вячеслава Молотова, маршала Жукова  и других.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Фабьен Нури, Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер
В ролях:Ольга Куриленко, Андреа Райзборо, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк, Пэдди Консидайн, Майкл Пэйлин, Джонатан Арис
Музыка:Кристофер Уиллис
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2018
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18:10 (250)
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