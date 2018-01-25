Смерть Сталина Режиссер: Армандо Ианнуччи

Жанры: Комедия. СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5-го марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. В центре истории – первые лица советского государства, включая Георгия Маленкова, Никиту Хрущева, пианистку Марию Юдину, Вячеслава Молотова, маршала Жукова и других. Продолжительность: 106 мин Сценарий: Фабьен Нури, Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер

В ролях: Ольга Куриленко, Андреа Райзборо, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк, Пэдди Консидайн, Майкл Пэйлин, Джонатан Арис

Музыка: Кристофер Уиллис Производство: Великобритания, Франция

Ограничения: 18+

Дата релиза: 25 января 2018

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