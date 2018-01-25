Смерть Сталина
Режиссер:Армандо Ианнуччи
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5-го марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. В центре истории – первые лица советского государства, включая Георгия Маленкова, Никиту Хрущева, пианистку Марию Юдину, Вячеслава Молотова, маршала Жукова и других.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Фабьен Нури, Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер
В ролях:Ольга Куриленко, Андреа Райзборо, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк, Пэдди Консидайн, Майкл Пэйлин, Джонатан Арис
Музыка:Кристофер Уиллис
В ролях:Ольга Куриленко, Андреа Райзборо, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк, Пэдди Консидайн, Майкл Пэйлин, Джонатан Арис
Музыка:Кристофер Уиллис
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2018
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