Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Режиссер:Ксавье Долан
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям – непозволительная роскошь для наших кумиров…
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Ксавье Долан, Джейкоб Тирни
В ролях:Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон, Тэнди Ньютон Джаред Кисо, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон
Музыка:Габриэль Яред
В ролях:Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон, Тэнди Ньютон Джаред Кисо, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон
Музыка:Габриэль Яред
Производство:Канада, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:15 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:15 августа 2019
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