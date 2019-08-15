Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Режиссер: Ксавье Долан

Жанры: Драма.

Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям – непозволительная роскошь для наших кумиров…

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Ксавье Долан, Джейкоб Тирни

В ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон, Тэнди Ньютон Джаред Кисо, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон

Музыка: Габриэль Яред