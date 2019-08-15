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Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Режиссер:Ксавье Долан
Жанры: Драма.

Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям – непозволительная роскошь для наших кумиров…

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Ксавье Долан, Джейкоб Тирни
В ролях:Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон, Тэнди Ньютон Джаред Кисо, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон
Музыка:Габриэль Яред
Производство:Канада, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:15 августа 2019
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Северное сияниеКрасный зал
16 августа
11:20 (300)
15:45 (300)
18:05 (390)
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c 17 по 18 августа
11:20 (300)
15:45 (390)
18:05 (390)
22:30 (300)
c 19 по 21 августа
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