Слендермен

Режиссер: Сильвен Уайт

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Слендермен – это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Дэвид Бирк, Victor Surge

В ролях: Джои Кинг, Джулия Голден Теллес, Жасмин Сабино, Анналиса Бассо, Alex Fitzalan, Тейлор Ричардсон, Хавьер Ботет, Джессика Бланк, Майкл Рейли Бурк, Кевин Чэпмен

Музыка: Brandon Campbell, Рамин Джавади