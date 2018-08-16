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Слендермен

Режиссер:Сильвен Уайт
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Слендермен – это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Дэвид Бирк, Victor Surge
В ролях:Джои Кинг, Джулия Голден Теллес, Жасмин Сабино, Анналиса Бассо, Alex Fitzalan, Тейлор Ричардсон, Хавьер Ботет, Джессика Бланк, Майкл Рейли Бурк, Кевин Чэпмен
Музыка:Brandon Campbell, Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
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00:25 (250 р.)
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12:20 (150 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)
c 18 по 19 августа
12:20 (200 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)

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