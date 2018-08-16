Слендермен
Режиссер:Сильвен Уайт
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Слендермен – это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Дэвид Бирк, Victor Surge
В ролях:Джои Кинг, Джулия Голден Теллес, Жасмин Сабино, Анналиса Бассо, Alex Fitzalan, Тейлор Ричардсон, Хавьер Ботет, Джессика Бланк, Майкл Рейли Бурк, Кевин Чэпмен
Музыка:Brandon Campbell, Рамин Джавади
В ролях:Джои Кинг, Джулия Голден Теллес, Жасмин Сабино, Анналиса Бассо, Alex Fitzalan, Тейлор Ричардсон, Хавьер Ботет, Джессика Бланк, Майкл Рейли Бурк, Кевин Чэпмен
Музыка:Brandon Campbell, Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!