Славные пташки

Режиссер: Аудни Аусгейрссон

Жанры: Анимация.

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину – тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Фридрик Эрлингссон

В ролях: Джэми Орам, Харриет Перринг, Иэн Стюарт Робертсон, Ричард Уиллс-Коттон, Торунн Эрна Клаузен, Томас Арнольд, Кайзер Ахтар, Дебби Чейзен, Донья Кролл, Грэхэм Йорк

Музыка: Этли Орварссон