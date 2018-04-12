141893

Славные пташки

Режиссер:Аудни Аусгейрссон
Жанры: Анимация.

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину – тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Фридрик Эрлингссон
В ролях:Джэми Орам, Харриет Перринг, Иэн Стюарт Робертсон, Ричард Уиллс-Коттон, Торунн Эрна Клаузен, Томас Арнольд, Кайзер Ахтар, Дебби Чейзен, Донья Кролл, Грэхэм Йорк
Музыка:Этли Орварссон
Производство:Исландия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 апреля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 12 по 13 апреля
11:25 (300 в 3D)
13:15 (300)
15:00 (300 в 3D)
16:50 (300)
c 14 по 15 апреля
11:35 (300 в 3D)
14:25 (350)
16:15 (350 в 3D)
18:05 (350)
c 16 по 18 апреля
11:25 (200 в 3D)
13:15 (200)
15:00 (200 в 3D)
16:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 13 апреля
16:45 (150 р.)
c 14 по 15 апреля
16:45 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 18 апреля
13:50
15:40
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 13 апреля
10:20 (150 р.)
14:10 (150 р. в 3D)
15:55 (150 р.)
c 14 по 15 апреля
10:20 (200 р.)
14:10 (300 р. в 3D)
15:55 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 15 апреля
12:15 (600 р. в 3D)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?