Сламбер: Лабиринты сна
Режиссер:Джонатан Хопкинс
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями.
Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее.
Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Ричард Хоубли, Джонатан Хопкинс
В ролях:Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер, Винсент Андриано
Музыка:Улас Паккан
В ролях:Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер, Винсент Андриано
Музыка:Улас Паккан
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 января 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:11 января 2018
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