Сламбер: Лабиринты сна

Режиссер: Джонатан Хопкинс

Жанры: Ужасы.

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями.

Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее.

Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Ричард Хоубли, Джонатан Хопкинс

В ролях: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер, Винсент Андриано

Музыка: Улас Паккан