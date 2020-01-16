Сквозь снег

Режиссер: Пон Джун-хо

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.

Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних – простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь – болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Пон Джун-хо, Келли Мастерсон, Жак Лоб

В ролях: Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт

Музыка: Марко Белтрами