Сквозь снег
Режиссер:Пон Джун-хо
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних – простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь – болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
Продолжительность:126 мин
Сценарий:Пон Джун-хо, Келли Мастерсон, Жак Лоб
В ролях:Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Ко А-сон, Эд Харрис, Джон Хёрт
Музыка:Марко Белтрами
Производство:Корея Южная, Чехия
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!