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Скрытые фигуры

Режиссер:Тед Мелфи
Жанры: Драма, Биография, История.

Гонка вооружений во времена Холодной войны с СССР заставила НАСА закрыть глаза на царившие в обществе расовые предрассудки и обратиться за помощью к трем афроамериканкам, чьи выдающиеся способности к математическому анализу и расчету стали неотъемлемой частью самых успешных космических проектов в американской истории. Фильм основан на истории трех женщин, известных миру как «живые компьютеры». Благодаря их расчетам и состоялся легендарный первый запуск астронавта из США Джона Гленна на орбиту Земли и его благополучное возвращение обратно. Столкнувшись с непониманием и неприятием своего присутствия среди величайших умов НАСА, три девушки-математика Мэри Джексон, и Кэтрин Джонсон и Дороти Вон, доказали своим начальникам, а затем и всей стране, что несправедливое гендерное притеснение не в силах стать помехой для незаурядного ума и стремления к мечте.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Эллисон Шредер, Тед Мелфи, Марго Ли Шеттерли
В ролях:Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Джим Парсонс, Махершала Али, Элдис Ходж, Глен Пауэлл, Кимберли Куинн
Музыка:Бенджамин Уоллфисч, Фаррелл Уильямс, Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:16 марта 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 16 по 17 марта
11:20 (300)
13:50 (300)
18:30 (390)
20:55 (390)
23:20 (300)
c 18 по 19 марта
11:20 (300)
13:50 (390)
18:30 (390)
20:55 (390)
23:20 (300)
c 20 по 22 марта
11:20 (200)
13:50 (200)
18:30 (250)
20:55 (250)
23:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 16 по 17 марта
11:00 (150 р.)
18:20 (300 р.)
c 18 по 19 марта
11:00 (200 р.)
18:20 (300 р.)

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