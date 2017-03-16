Скрытые фигуры

Режиссер: Тед Мелфи

Жанры: Драма, Биография, История.

Гонка вооружений во времена Холодной войны с СССР заставила НАСА закрыть глаза на царившие в обществе расовые предрассудки и обратиться за помощью к трем афроамериканкам, чьи выдающиеся способности к математическому анализу и расчету стали неотъемлемой частью самых успешных космических проектов в американской истории. Фильм основан на истории трех женщин, известных миру как «живые компьютеры». Благодаря их расчетам и состоялся легендарный первый запуск астронавта из США Джона Гленна на орбиту Земли и его благополучное возвращение обратно. Столкнувшись с непониманием и неприятием своего присутствия среди величайших умов НАСА, три девушки-математика Мэри Джексон, и Кэтрин Джонсон и Дороти Вон, доказали своим начальникам, а затем и всей стране, что несправедливое гендерное притеснение не в силах стать помехой для незаурядного ума и стремления к мечте.

Продолжительность: 127 мин

Сценарий: Эллисон Шредер, Тед Мелфи, Марго Ли Шеттерли

В ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Джим Парсонс, Махершала Али, Элдис Ходж, Глен Пауэлл, Кимберли Куинн

Музыка: Бенджамин Уоллфисч, Фаррелл Уильямс, Ханс Циммер