Скрижали судьбы
Режиссер:Джим Шеридан
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Розанна МакНолти уже более 50-ти лет считает психиатрическую больницу в ирландском городке своим домом. Но учреждение хотят снести, и его столетней обитательнице придется покинуть это место после того, как доктор Уильям Грин оценит состояние подопечной. Общаясь со старушкой, врач все больше узнает о ней из личного дневника, которым десятки лет героине служили страницы Библии. Вместе с доктором Грином мы погружаемся в ту пору, когда эта пожилая женщина была обольстительной и харизматичной молодой девушкой, которая работала официанткой в кафе своей тети и любила летчика-истребителя. К самой Розанне в то время испытывал чувства местный священник...
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Джим Шеридан, Джонни Фергюсон, Себастьян Барри
В ролях:Руни Мара, Тео Джеймс, Эйдан Тернер, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв, Джек Рейнор, Сьюзэн Линч, Энтони Ачеампонг, Омар Шариф мл., Полин Маклин
Музыка:Брайан Бирн
В ролях:Руни Мара, Тео Джеймс, Эйдан Тернер, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв, Джек Рейнор, Сьюзэн Линч, Энтони Ачеампонг, Омар Шариф мл., Полин Маклин
Музыка:Брайан Бирн
Производство:Ирландия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
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