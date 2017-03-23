Скрижали судьбы

Режиссер: Джим Шеридан

Жанры: Драма.

Розанна МакНолти уже более 50-ти лет считает психиатрическую больницу в ирландском городке своим домом. Но учреждение хотят снести, и его столетней обитательнице придется покинуть это место после того, как доктор Уильям Грин оценит состояние подопечной. Общаясь со старушкой, врач все больше узнает о ней из личного дневника, которым десятки лет героине служили страницы Библии. Вместе с доктором Грином мы погружаемся в ту пору, когда эта пожилая женщина была обольстительной и харизматичной молодой девушкой, которая работала официанткой в кафе своей тети и любила летчика-истребителя. К самой Розанне в то время испытывал чувства местный священник...

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Джим Шеридан, Джонни Фергюсон, Себастьян Барри

В ролях: Руни Мара, Тео Джеймс, Эйдан Тернер, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв, Джек Рейнор, Сьюзэн Линч, Энтони Ачеампонг, Омар Шариф мл., Полин Маклин

Музыка: Брайан Бирн