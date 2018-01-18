Скиф
Режиссер:Рустам Мосафир
Жанры: Историческая драма, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Историческая драма, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
Сценарий:Вадим Голованов, Рустам Мосафир
В ролях:Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило, Андрей Пермяков, Василиса Измайлова, Алексей Овсянников, Фёдор Рощин, Рустам Мосафир
Музыка:POTIR
В ролях:Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило, Андрей Пермяков, Василиса Измайлова, Алексей Овсянников, Фёдор Рощин, Рустам Мосафир
Музыка:POTIR
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2018
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