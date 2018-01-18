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Скиф

Режиссер:Рустам Мосафир
Жанры: Историческая драма, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

Сценарий:Вадим Голованов, Рустам Мосафир
В ролях:Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило, Андрей Пермяков, Василиса Измайлова, Алексей Овсянников, Фёдор Рощин, Рустам Мосафир
Музыка:POTIR
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2018
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Северное сияниеПремьер зал
c 18 по 19 января
10:20 (300)
14:30 (350)
18:40 (390)
c 20 по 21 января
10:20 (300)
14:30 (390)
18:40 (390)
c 22 по 24 января
10:20 (200)
14:30 (300)
18:40 (350)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 18 по 19 января
13:00 (300)
17:15 (390)
c 20 по 21 января
13:00 (390)
17:15 (390)
c 22 по 24 января
13:00 (200)
17:15 (250)
АврораОсновной зал
c 18 по 21 января
21:15 (250)
23:25 (200)
c 22 по 24 января
21:15 (200)
23:25 (150)
МурманскБольшой зал
c 18 по 21 января
21:40 (350)
23:50 (300)
c 22 по 24 января
21:40 (250)
23:50 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 19 января
23:20 (300)
c 20 по 21 января
23:40 (300)
c 22 по 24 января
23:40 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 18 по 21 января
19:50 (390)
22:00 (300)
c 22 по 24 января
19:50 (250)
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 18 по 19 января
10:40 (150 р.)
12:45 (150 р.)
14:50 (200 р.)
16:55 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:05 (300 р.)
c 20 по 21 января
10:40 (200 р.)
12:45 (200 р.)
14:50 (300 р.)
16:55 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:05 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 18 по 22 января
11:10
15:50
20:30
23 января
11:30
16:10
20:50
24 января
11:10
15:50
20:30
Мираж СинемаКинозал №3
c 18 по 21 января
23:55 (250 р.)

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