Скиф

Режиссер: Рустам Мосафир

Жанры: Историческая драма, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

Сценарий: Вадим Голованов, Рустам Мосафир

В ролях: Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Александр Пацевич, Юрий Цурило, Андрей Пермяков, Василиса Измайлова, Алексей Овсянников, Фёдор Рощин, Рустам Мосафир

Музыка: POTIR