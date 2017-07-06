Сказ о Петре и Февронии

Режиссер: Юрий Рязанов, Юрий Кулаков

Жанры: Анимация.

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Юрий Рязанов, Юрий Кулаков, Михаил Бобровник

В ролях: озвучивают: Иван Охлобыстин, Прохор Чеховской, Владислав Юдин, Юлия Горохова, Владимир Антоник, Константин Карасик

Музыка: Виктор Чайка