Скайлайн 2

Режиссер: Лайам О’Доннелл

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Марк – детектив, чей сын попадает внутрь вражеского космического корабля во время инопланетного вторжения на Землю. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам. В это время к борьбе с пришельцами готовится группа подпольного сопротивления во главе с лидером Суа.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Лайам О’Доннелл

В ролях: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Крис Т. Адамс, Тони Блэк

Музыка: Нэйтан Уайтхед