Скандинавский форсаж: Гонки на льду
Режиссер:Халлвард Браэин
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов – его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещё его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Anne Elvedal, Кристофер Грендал, Линн-Йеанете Кайд
В ролях:Андерс Баасмо Кристиансен, Свен Нордин, Вегар Хуль, Хенрик Местад, Йонас Хофф Офтебро, Отто Есперсен, Стиг Фроде Хенриксен, Миккель Гауп, Дженни Скавлан, Роберт Скйэрстад
Музыка:Магнус Бейте
В ролях:Андерс Баасмо Кристиансен, Свен Нордин, Вегар Хуль, Хенрик Местад, Йонас Хофф Офтебро, Отто Есперсен, Стиг Фроде Хенриксен, Миккель Гауп, Дженни Скавлан, Роберт Скйэрстад
Музыка:Магнус Бейте
Производство:Норвегия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!