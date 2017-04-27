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Скандинавский форсаж: Гонки на льду

Режиссер:Халлвард Браэин
Жанры: Боевик, Комедия.

Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов  его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещё его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Anne Elvedal, Кристофер Грендал, Линн-Йеанете Кайд
В ролях:Андерс Баасмо Кристиансен, Свен Нордин, Вегар Хуль, Хенрик Местад, Йонас Хофф Офтебро, Отто Есперсен, Стиг Фроде Хенриксен, Миккель Гауп, Дженни Скавлан, Роберт Скйэрстад
Музыка:Магнус Бейте
Производство:Норвегия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 27 по 29 января
18:40 (200 р.)
22:30 (200 р.)
c 30 января по 1 февраля
18:40 (150 р.)
22:30 (150 р.)

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