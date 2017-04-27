Скандинавский форсаж: Гонки на льду

Режиссер: Халлвард Браэин

Жанры: Боевик, Комедия.

Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов – его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещё его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Anne Elvedal, Кристофер Грендал, Линн-Йеанете Кайд

В ролях: Андерс Баасмо Кристиансен, Свен Нордин, Вегар Хуль, Хенрик Местад, Йонас Хофф Офтебро, Отто Есперсен, Стиг Фроде Хенриксен, Миккель Гауп, Дженни Скавлан, Роберт Скйэрстад

Музыка: Магнус Бейте