Скандал Режиссер: Джей Роуч

Жанры: Драма, Биография. История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. Продолжительность: 109 мин Сценарий: Джей Роуч

В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн

Музыка: Теодор Шапиро Производство: США, Канада

Ограничения: 18+

Дата релиза: 13 февраля 2020

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