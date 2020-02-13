Скандал
Режиссер:Джей Роуч
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джей Роуч
В ролях:Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:13 февраля 2020
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