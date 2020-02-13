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Скандал

Режиссер:Джей Роуч
Жанры: Драма, Биография.

История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джей Роуч
В ролях:Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон, Конни Бриттон, Лив Хьюсон, Бригитт Ланди-Пейн
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 февраля 2020
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Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 16 февраля
17:55 (300 р.)
22:25 (300 р.)
17 февраля
22:25 (250 р.)
c 18 по 19 февраля
17:55 (200 р.)
22:25 (250 р.)
ГалактикаЗал 2
c 14 по 16 февраля
16:35 (от 250 Р)
c 17 по 19 февраля
16:35 (от 200 Р)
ГалактикаЗал 4
c 14 по 16 февраля
16:35 (от 250 Р)
c 17 по 19 февраля
16:35 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 16 февраля
11:05 (600 р.)

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