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Сиротский Бруклин

Режиссер:Эдвард Нортон
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

Продолжительность:144 мин
Сценарий:Эдвард Нортон, Джонатан Летем
В ролях:Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
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МурманскБольшой зал
c 5 по 8 декабря
19:50 (350)
c 9 по 11 декабря
19:50 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 5 по 8 декабря
17:35 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 5 по 8 декабря
20:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 5 по 8 декабря
23:30 (500 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 8 декабря
11:30 (300)
c 9 по 10 декабря
11:30 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
6 декабря
15:25 (300)
c 7 по 8 декабря
15:25 (390)
c 9 по 11 декабря
15:25 (200)
Северное сияниеПремьер зал
6 декабря
18:25 (390)
23:10 (300)
c 7 по 8 декабря
16:20 (390)
22:50 (300)
c 9 по 11 декабря
18:25 (350)
23:10 (300)

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