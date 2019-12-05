Сиротский Бруклин

Режиссер: Эдвард Нортон

Жанры: Драма, Детектив, Криминал.

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

Продолжительность: 144 мин

Сценарий: Эдвард Нортон, Джонатан Летем

В ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс

Музыка: Дэниэл Пембертон