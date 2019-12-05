Сиротский Бруклин
Режиссер:Эдвард Нортон
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.
Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.
Продолжительность:144 мин
Сценарий:Эдвард Нортон, Джонатан Летем
В ролях:Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!