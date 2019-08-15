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Синяя бездна 2

Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Приключения.

Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром – теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эрнест Риера, Йоханнес Робертс
В ролях:Систин Роуз Сталлоне, Ниа Лонг, Корина Фокс, Джон Корбетт, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла
Музыка:Томэндэнди
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 15 по 16 августа
15:15 (300)
c 17 по 18 августа
15:15 (350)
c 19 по 21 августа
15:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 18 августа
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 18 августа
17:00 (300 р.)
18:55 (300 р.)
20:50 (300 р.)
22:50 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 15 по 18 августа
22:35 (300)
c 19 по 21 августа
22:35 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 15 по 18 августа
23:45 (300)
c 19 по 21 августа
23:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 15 по 16 августа
13:10 (200 р.)
c 17 по 18 августа
13:10 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 16 по 18 августа
19:10 (390)
c 19 по 21 августа
19:10 (250)

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