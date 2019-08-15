Синяя бездна 2 Режиссер: Йоханнес Робертс

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Приключения. Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром – теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул. Продолжительность: 89 мин Сценарий: Эрнест Риера, Йоханнес Робертс

В ролях: Систин Роуз Сталлоне, Ниа Лонг, Корина Фокс, Джон Корбетт, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла

Музыка: Томэндэнди Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 15 августа 2019

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