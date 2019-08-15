Синяя бездна 2
Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Приключения.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Приключения.
Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром – теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эрнест Риера, Йоханнес Робертс
В ролях:Систин Роуз Сталлоне, Ниа Лонг, Корина Фокс, Джон Корбетт, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла
Музыка:Томэндэнди
В ролях:Систин Роуз Сталлоне, Ниа Лонг, Корина Фокс, Джон Корбетт, Брэк Бэссинджер, Софи Нелисс Бриэнн Тджу, Дави Сантос, Кайлин Рамбо, Аксель Мансилла
Музыка:Томэндэнди
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
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