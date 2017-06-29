Синяя бездна
Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Отдыхая в Мексике, сестры Кейт и Лиза узнают об опасном аттракционе – им предлагают попробовать дайвинг в специальной клетке, из которой можно наблюдать за большими белыми акулами. Кейт сразу же соглашается, а затем преодолеть страх глубины убеждает и свою сестру. Но вскоре после погружения трос обрывается, и сооружение вместе с запертыми внутри героинями уходит на глубину в 47 метров. Суша находится в 2 часах от них, в то время как их кислородного баллона должно хватить лишь на час, а то и меньше, а вокруг кишит стая голодных хищниц.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Йоханнес Робертс, Эрнест Риера
В ролях:Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Axel Mansilla
Музыка:Томэндэнди
В ролях:Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Axel Mansilla
Музыка:Томэндэнди
Производство:Великобритания, США, Доминикана
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2017
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