Сила девяти Богов

Режиссер: Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт

Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.

Непроглядная Тьма покрыла некогда процветающее царство Рамптеп. Но есть пророчество, что под созвездием Льва родится человек, который освободит свой народ от ига демонов. На острове Нок-Энн подрастает мальчик, которому предстоит постичь тайну магической силы Камня силы Девяти Богов и овладеть древним боевым искусством муай-тай. Теперь в его руках судьба царства.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Нат Йосватананонт, Брайан Эдвард Хилл, Дарака Вонгсири

В ролях: Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн, Сансерн Покесомбат, Суванди Джакраворавудх

Музыка: Райан Шор