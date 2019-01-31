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Сила девяти Богов

Режиссер:Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.

Непроглядная Тьма покрыла некогда процветающее царство Рамптеп. Но есть пророчество, что под созвездием Льва родится человек, который освободит свой народ от ига демонов. На острове Нок-Энн подрастает мальчик, которому предстоит постичь тайну магической силы Камня силы Девяти Богов и овладеть древним боевым искусством муай-тай. Теперь в его руках судьба царства.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Нат Йосватананонт, Брайан Эдвард Хилл, Дарака Вонгсири
В ролях:Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн, Сансерн Покесомбат, Суванди Джакраворавудх
Музыка:Райан Шор
Производство:Таиланд
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 января по 1 февраля
11:10 (150 р.)
15:35 (300 р.)
c 2 по 3 февраля
11:10 (200 р.)
15:35 (300 р.)

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