Сила девяти Богов
Режиссер:Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.
Непроглядная Тьма покрыла некогда процветающее царство Рамптеп. Но есть пророчество, что под созвездием Льва родится человек, который освободит свой народ от ига демонов. На острове Нок-Энн подрастает мальчик, которому предстоит постичь тайну магической силы Камня силы Девяти Богов и овладеть древним боевым искусством муай-тай. Теперь в его руках судьба царства.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Нат Йосватананонт, Брайан Эдвард Хилл, Дарака Вонгсири
В ролях:Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн, Сансерн Покесомбат, Суванди Джакраворавудх
Музыка:Райан Шор
В ролях:Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн, Сансерн Покесомбат, Суванди Джакраворавудх
Музыка:Райан Шор
Производство:Таиланд
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:31 января 2019
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