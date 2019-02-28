Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Режиссер:Рашид Бушареб
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Рашид Бушареб
В ролях:Омар Си, Луис Гусман, Биюна, Дьем Нгуйен, Эрик Эбони, Исака Савадого, Маймуна Гуйе, Жюли Ферье, Франк Гастамбид, Себастьен Вандерберг
Музыка:Эрик Невё
В ролях:Омар Си, Луис Гусман, Биюна, Дьем Нгуйен, Эрик Эбони, Исака Савадого, Маймуна Гуйе, Жюли Ферье, Франк Гастамбид, Себастьен Вандерберг
Музыка:Эрик Невё
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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