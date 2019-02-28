Шутки в сторону 2: Миссия в Майами

Режиссер: Рашид Бушареб

Жанры: Комедия.

Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Рашид Бушареб

В ролях: Омар Си, Луис Гусман, Биюна, Дьем Нгуйен, Эрик Эбони, Исака Савадого, Маймуна Гуйе, Жюли Ферье, Франк Гастамбид, Себастьен Вандерберг

Музыка: Эрик Невё