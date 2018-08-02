Шпионская игра

Режиссер: Бен Луин

Жанры: Триллер, Приключения.

Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения его первого задания зависит – ни много ни мало – судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых – разработчиков атомной бомбы…

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Роберт Родат, Николас Давидофф

В ролях: Пол Радд, Марк Стронг, Конни Нильсен, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Пол Джаматти, Хироюки Санада, Джефф Дэниелс, Шей Уигэм, Том Уилкинсон

Музыка: Говард Шор