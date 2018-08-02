Шпионская игра
Режиссер:Бен Луин
Жанры: Триллер, Приключения.
Жанры: Триллер, Приключения.
Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения его первого задания зависит – ни много ни мало – судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых – разработчиков атомной бомбы…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Роберт Родат, Николас Давидофф
В ролях:Пол Радд, Марк Стронг, Конни Нильсен, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Пол Джаматти, Хироюки Санада, Джефф Дэниелс, Шей Уигэм, Том Уилкинсон
Музыка:Говард Шор
В ролях:Пол Радд, Марк Стронг, Конни Нильсен, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Пол Джаматти, Хироюки Санада, Джефф Дэниелс, Шей Уигэм, Том Уилкинсон
Музыка:Говард Шор
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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