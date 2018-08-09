Шпион, который меня кинул
Режиссер:Сюзанна Фогель
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Сюзанна Фогель, Дэвид Исерсон
В ролях:Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Хасан Минхадж, Иванна Сахно, Фред Меламед, Blanka Györfi-Tóth, Вильма Сечи
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Хасан Минхадж, Иванна Сахно, Фред Меламед, Blanka Györfi-Tóth, Вильма Сечи
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
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Последние отзывы
Сюжет - как всегда - пара феминисток-мужененавистниц, вокруг которых крутится весь мир.
Неужели в кинотеатрах показывать больше нечего?