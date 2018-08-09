143947

Шпион, который меня кинул

Режиссер:Сюзанна Фогель
Жанры: Боевик, Комедия.

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Сюзанна Фогель, Дэвид Исерсон
В ролях:Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Хасан Минхадж, Иванна Сахно, Фред Меламед, Blanka Györfi-Tóth, Вильма Сечи
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 9 по 10 августа
13:30 (150)
18:10 (190)
20:40 (190)
c 11 по 12 августа
13:30 (190)
18:10 (240)
20:40 (240)
13 августа
13:30 (150)
18:10 (190)
20:40 (190)
14 августа
13:30 (150)
18:10 (150)
20:40 (150)
15 августа
13:30 (150)
18:10 (190)
20:40 (190)
Мираж СинемаКинозал №1
c 9 по 10 августа
12:05 (150 р.)
14:25 (200 р.)
16:45 (300 р.)
19:05 (300 р.)
21:25 (300 р.)
c 11 по 12 августа
12:05 (200 р.)
14:25 (300 р.)
16:45 (300 р.)
19:05 (300 р.)
21:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 12 августа
13:15 (800 р.)
18:00 (1000 р.)
20:20 (1000 р.)
22:40 (1000 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 10 по 12 августа
17:05 (390)
c 13 по 15 августа
17:05 (350)
Северное сияниеКрасный зал
10 августа
13:55 (300)
16:20 (300)
18:45 (390)
21:10 (390)
23:35 (300)
c 11 по 12 августа
11:30 (300)
13:55 (390)
16:20 (390)
18:45 (390)
21:10 (390)
23:35 (300)
c 13 по 15 августа
11:30 (200)
13:55 (200)
16:20 (200)
18:45 (250)
21:10 (250)
23:35 (200)

Последние отзывы

  • 77265
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Зильбельтруд, 9 августа #1
    Джиллиан Андерсон годится только для сериала "X-Files", выше своего потолка ей не прыгнуть. Остальные "актёры" даже не заслуживают упоминания, ибо их знают только любители ситкомов, мыльных опер и малобюджетного кинематографического вторсырья.
    Сюжет - как всегда - пара феминисток-мужененавистниц, вокруг которых крутится весь мир.
    Неужели в кинотеатрах показывать больше нечего?

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?