Шпион, который меня кинул

Режиссер: Сюзанна Фогель

Жанры: Боевик, Комедия.

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Сюзанна Фогель, Дэвид Исерсон

В ролях: Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Хасан Минхадж, Иванна Сахно, Фред Меламед, Blanka Györfi-Tóth, Вильма Сечи

Музыка: Тайлер Бейтс