Шерлок Гномс
Режиссер:Джон Стивенсон
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только…
Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.
Сценарий:Кевин Сесил, Энди Райли, Ричард Сверен
В ролях:озвучивают: Майкл Кейн, Мэгги Смит, Чиуител Эджиофор, Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс МакЭвой и другие
Музыка:Крис П. Бэйкон, Элтон Джон
В ролях:озвучивают: Майкл Кейн, Мэгги Смит, Чиуител Эджиофор, Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс МакЭвой и другие
Музыка:Крис П. Бэйкон, Элтон Джон
Производство:Великобритания, США
Дата релиза:15 марта 2018
Дата релиза:15 марта 2018
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