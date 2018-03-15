Шерлок Гномс

Режиссер: Джон Стивенсон

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только…

Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

Сценарий: Кевин Сесил, Энди Райли, Ричард Сверен

В ролях: озвучивают: Майкл Кейн, Мэгги Смит, Чиуител Эджиофор, Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс МакЭвой и другие

Музыка: Крис П. Бэйкон, Элтон Джон