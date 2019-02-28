Шедевр
Режиссер:Гастон Дюпра
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо – угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрес Дюпра, Гастон Дюпра
В ролях:Гильермо Франселья, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фриджерио, Мария Солди, Моника Дюпра, Сантьяго Коровски, Хулио Мартикорена, Мелина Мэтьюз, Алехандро Пакер
Музыка:Алехандро Каудерер, Эмилио Каудерер
В ролях:Гильермо Франселья, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фриджерио, Мария Солди, Моника Дюпра, Сантьяго Коровски, Хулио Мартикорена, Мелина Мэтьюз, Алехандро Пакер
Музыка:Алехандро Каудерер, Эмилио Каудерер
Производство:Аргентина, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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