Шедевр

Режиссер: Гастон Дюпра

Жанры: Комедия.

Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо – угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Андрес Дюпра, Гастон Дюпра

В ролях: Гильермо Франселья, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фриджерио, Мария Солди, Моника Дюпра, Сантьяго Коровски, Хулио Мартикорена, Мелина Мэтьюз, Алехандро Пакер

Музыка: Алехандро Каудерер, Эмилио Каудерер