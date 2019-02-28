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Шедевр

Режиссер:Гастон Дюпра
Жанры: Комедия.

Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо – угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрес Дюпра, Гастон Дюпра
В ролях:Гильермо Франселья, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фриджерио, Мария Солди, Моника Дюпра, Сантьяго Коровски, Хулио Мартикорена, Мелина Мэтьюз, Алехандро Пакер
Музыка:Алехандро Каудерер, Эмилио Каудерер
Производство:Аргентина, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 28 февраля по 1 марта
19:00 (150)
c 2 по 3 марта
19:00 (300)
c 4 по 6 марта
19:00 (150)

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