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Шазам!

Режиссер:Дэвид Ф. Сандберг
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – ШАЗАМ! – чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. 

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Генри Гайден, Билл Паркер, Чарльз Кларенс Бек
В ролях:Закари Ливай, Мишель Борт, Джимон Хонсу, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Эшер Энджел, Марта Миланс, Миган Гуд, Грэйс Фултон, Адам Броди
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 4 по 7 апреля
23:25 (300 в 3D)
c 8 по 10 апреля
23:25 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 4 по 7 апреля
15:05 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 4 по 7 апреля
18:25 (350)
c 8 по 10 апреля
18:25 (250)
Северное сияниеПремьер зал
6 апреля
20:00 (390 в 3D)
22:30 (300 в 3D)
7 апреля
10:20 (300 в 3D)
12:50 (350 в 3D)
17:30 (390 в 3D)
20:00 (390 в 3D)
22:30 (300 в 3D)
c 8 по 10 апреля
10:20 (200 в 3D)
12:50 (300 в 3D)
17:30 (350 в 3D)
20:00 (350 в 3D)
22:30 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
6 апреля
20:30 (250 в 3D)
23:00 (200)
7 апреля
11:10 (200 в 3D)
15:50 (200)
20:30 (250 в 3D)
23:00 (200)
c 8 по 10 апреля
11:10 (150 в 3D)
15:50 (150)
20:30 (200 в 3D)
23:00 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 апреля
10:50 (450 р.)
13:25 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р. в 3D)
18:35 (700 р.)
21:10 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 апреля
11:50 (600 р. в 3D)
14:25 (800 р. в 3D)
17:00 (800 р. в 3D)
19:35 (1000 р. в 3D)
22:10 (1000 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
6 апреля
20:45 (350 в 3D)
7 апреля
16:10 (350 в 3D)
20:45 (350 в 3D)
c 8 по 10 апреля
16:10 (200 в 3D)
20:45 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
6 апреля
7 апреля
11:20 (300)
16:05 (390)
c 8 по 10 апреля
11:20 (200)
16:05 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
6 апреля
7 апреля
15:10 (390 в 3D)
c 8 по 10 апреля
15:10 (200 в 3D)

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