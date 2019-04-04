Шазам!

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – ШАЗАМ! – чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка.

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Генри Гайден, Билл Паркер, Чарльз Кларенс Бек

В ролях: Закари Ливай, Мишель Борт, Джимон Хонсу, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Эшер Энджел, Марта Миланс, Миган Гуд, Грэйс Фултон, Адам Броди

Музыка: Бенджамин Уоллфиш