Шахматист

Режиссер: Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль

Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.

Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль

В ролях: Изабель Нанти, Жерар Депардье, Ассад Ахмед, Мизанур Рахаман, Сара Туффик Отман-Шмитт, Виктор Эрру, Тьяго Туби, Александр Нод, Пьер Гомме, Аксель Керавец

Музыка: Паскаль Ленгань