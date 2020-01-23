Шахматист
Режиссер:Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.
Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
В ролях:Изабель Нанти, Жерар Депардье, Ассад Ахмед, Мизанур Рахаман, Сара Туффик Отман-Шмитт, Виктор Эрру, Тьяго Туби, Александр Нод, Пьер Гомме, Аксель Керавец
Музыка:Паскаль Ленгань
В ролях:Изабель Нанти, Жерар Депардье, Ассад Ахмед, Мизанур Рахаман, Сара Туффик Отман-Шмитт, Виктор Эрру, Тьяго Туби, Александр Нод, Пьер Гомме, Аксель Керавец
Музыка:Паскаль Ленгань
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:23 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:23 января 2020
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