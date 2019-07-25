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Шаг вперед 6: Год танцев

Режиссер:Рон Юань
Жанры: Музыкальный, Мюзикл, Мелодрама.

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Ли Вэй, Дуан Адлер
В ролях:Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Исюань, У Синь, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю, Lil Swagg
Производство:США, Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 25 по 28 июля
22:35 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 25 по 26 июля
10:30 (150 р.)
14:45 (200 р.)
19:10 (300 р.)
c 27 по 28 июля
10:30 (200 р.)
14:45 (300 р.)
19:10 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 25 по 28 июля
18:20 (390)
21:55 (390)
c 29 по 31 июля
18:20 (250)
21:55 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 25 по 28 июля
12:55 (300)
c 29 по 31 июля
12:55 (200)

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