Шаг вперед 6: Год танцев

Режиссер: Рон Юань

Жанры: Музыкальный, Мюзикл, Мелодрама.

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Ли Вэй, Дуан Адлер

В ролях: Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Исюань, У Синь, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю, Lil Swagg

