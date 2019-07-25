Шаг вперед 6: Год танцев
Режиссер:Рон Юань
Жанры: Музыкальный, Мюзикл, Мелодрама.
Жанры: Музыкальный, Мюзикл, Мелодрама.
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Ли Вэй, Дуан Адлер
В ролях:Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Исюань, У Синь, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю, Lil Swagg
В ролях:Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Исюань, У Синь, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю, Lil Swagg
Производство:США, Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2019
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