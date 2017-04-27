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Сфера

Режиссер:Джеймс Понсольдт
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Дэйв Эггерс, Джеймс Понсольдт
В ролях:Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон, Нэйт Корддри, Карен Гиллан, Мамуду Ати, Том Хэнкс, Роджер Джозеф Мэннинг мл.
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:ОАЭ, США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 27 апреля по 1 мая
22:25 (300)
c 2 по 3 мая
22:25 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 апреля по 1 мая
19:10 (390)
c 2 по 3 мая
19:10 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
27 апреля
13:50 (149)
18:10 (199)
28 апреля
13:50 (149)
18:25 (199)
c 29 апреля по 1 мая
13:50 (249)
18:25 (299)
c 2 по 3 мая
13:50 (149)
18:25 (199)

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