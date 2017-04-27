Сфера
Режиссер:Джеймс Понсольдт
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.
Жанры: Фантастика, Триллер, Драма.
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Дэйв Эггерс, Джеймс Понсольдт
В ролях:Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон, Нэйт Корддри, Карен Гиллан, Мамуду Ати, Том Хэнкс, Роджер Джозеф Мэннинг мл.
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон, Нэйт Корддри, Карен Гиллан, Мамуду Ати, Том Хэнкс, Роджер Джозеф Мэннинг мл.
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:ОАЭ, США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
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