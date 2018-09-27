Сердце мира
Режиссер:Наталия Мещанинова
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки – это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Наталия Мещанинова, Борис Хлебников, Степан Девонин
В ролях:Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый, Екатерина Васильева
В ролях:Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый, Екатерина Васильева
Производство:Россия, Литва
Ограничения:18+
Дата релиза:27 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:27 сентября 2018
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