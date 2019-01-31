Семья по-быстрому Режиссер: Шон Андерс

Жанры: Драма, Комедия. Бездетная пара Элли и Пит решает создать семью «по-быстрому», чтобы получить всевозможные социальные льготы. Однако они и подумать не могли, с какими тяготами придется столкнуться им в роли родителей трех усыновленных детей. Продолжительность: 118 мин Сценарий: Шон Андерс, Джон Моррис

В ролях: Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабела Монер, Густаво Куирос мл., Julianna Gamiz, Октавия Спенсер, Тиг Нотаро, Том Сегура, Эллин Рэйчел, Бритт Рентшлер

Музыка: Майкл Эндрюс Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 31 января 2019

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