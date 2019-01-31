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Семья по-быстрому

Режиссер:Шон Андерс
Жанры: Драма, Комедия.

Бездетная пара Элли и Пит решает создать семью «по-быстрому», чтобы получить всевозможные социальные льготы. Однако они и подумать не могли, с какими тяготами придется столкнуться им в роли родителей трех усыновленных детей. 

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Шон Андерс, Джон Моррис
В ролях:Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабела Монер, Густаво Куирос мл., Julianna Gamiz, Октавия Спенсер, Тиг Нотаро, Том Сегура, Эллин Рэйчел, Бритт Рентшлер
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 января по 3 февраля
19:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 31 января по 1 февраля
12:40 (150 р.)
16:40 (300 р.)
23:55 (250 р.)
c 2 по 3 февраля
12:40 (200 р.)
16:40 (300 р.)
23:55 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 31 января по 1 февраля
13:00 (от 150 р.)
20:20 (от 190 р.)
c 2 по 3 февраля
13:00 (от 190 р.)
20:20 (от 240 р.)
c 4 по 6 февраля
13:00 (от 150 р.)
20:20 (от 190 р.)

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