Семья по-быстрому
Режиссер:Шон Андерс
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Бездетная пара Элли и Пит решает создать семью «по-быстрому», чтобы получить всевозможные социальные льготы. Однако они и подумать не могли, с какими тяготами придется столкнуться им в роли родителей трех усыновленных детей.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Шон Андерс, Джон Моррис
В ролях:Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабела Монер, Густаво Куирос мл., Julianna Gamiz, Октавия Спенсер, Тиг Нотаро, Том Сегура, Эллин Рэйчел, Бритт Рентшлер
Музыка:Майкл Эндрюс
В ролях:Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабела Монер, Густаво Куирос мл., Julianna Gamiz, Октавия Спенсер, Тиг Нотаро, Том Сегура, Эллин Рэйчел, Бритт Рентшлер
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
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