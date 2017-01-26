Семейное ограбление

Режиссер: Паскаль Бурдьо

Жанры: Комедия.

Кэрол – программист-интроверт, живущая со своей мамой. Кэролайн – девушка, промышляющая карманными кражами в отелях на Лазурном берегу. У двух совершенно разных и не знакомых друг с другом героинь нет ничего общего – кроме отца, которого ни та, ни другая никогда не видели. Но однажды Патрик возвращается в их жизнь. Оказывается, что этот вор международного масштаба, которого ищут полицейские всего мира, решает наверстать упущенное время вместе со своими дочерями, вовлекая их в очередную кражу – на этот раз, его целью становится скрипка Страдивари за 15 миллионов евро. Недооценив дилетантство Кэрол и Кэролайн, Патрик быстро понимает, что это семейное ограбление дастся ему куда сложнее, чем он мог представить...

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Кароль Жакобби, Мишель Жакобби, Джульетт Сэйлс

В ролях: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон, Jean Reynès, Marion Briet, Фамке Янссен, Juge Thierry, Zina Esepciuc

