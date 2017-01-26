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Семейное ограбление

Режиссер:Паскаль Бурдьо
Жанры: Комедия.

Кэрол  программист-интроверт, живущая со своей мамой. Кэролайн  девушка, промышляющая карманными кражами в отелях на Лазурном берегу. У двух совершенно разных и не знакомых друг с другом героинь нет ничего общего  кроме отца, которого ни та, ни другая никогда не видели. Но однажды Патрик возвращается в их жизнь. Оказывается, что этот вор международного масштаба, которого ищут полицейские всего мира, решает наверстать упущенное время вместе со своими дочерями, вовлекая их в очередную кражу  на этот раз, его целью становится скрипка Страдивари за 15 миллионов евро. Недооценив дилетантство Кэрол и Кэролайн, Патрик быстро понимает, что это семейное ограбление дастся ему куда сложнее, чем он мог представить...

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Кароль Жакобби, Мишель Жакобби, Джульетт Сэйлс
В ролях:Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон, Jean Reynès, Marion Briet, Фамке Янссен, Juge Thierry, Zina Esepciuc
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2017
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