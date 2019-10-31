Семейка Аддамс

Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон

Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Комедия.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь – семейка Аддамс.

Сценарий: Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс

В ролях: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни, Мартин Шорт, Кэтрин О’Хара

Музыка: Джефф Дэнна, Майкл Дэнна