Семейка Аддамс
Режиссер:Грег Тирнан, Конрад Вернон
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Комедия.
Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь – семейка Аддамс.
Сценарий:Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни, Мартин Шорт, Кэтрин О’Хара
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни, Мартин Шорт, Кэтрин О’Хара
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
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