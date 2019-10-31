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Семейка Аддамс

Режиссер:Грег Тирнан, Конрад Вернон
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Комедия.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь – семейка Аддамс.

Сценарий:Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни, Мартин Шорт, Кэтрин О’Хара
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 31 октября по 1 ноября
10:40 (150 р.)
12:30 (200 р. в 3D)
14:20 (200 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:10 (300 р.)
20:00 (350 р. в 3D)
21:50 (300 р.)
23:40 (250 р. в 3D)
c 2 по 4 ноября
10:40 (200 р.)
12:30 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:10 (300 р.)
20:00 (350 р. в 3D)
21:50 (300 р.)
23:40 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 31 октября по 4 ноября
22:45 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
1 ноября
10:50 (300)
12:35 (300)
16:10 (300)
17:55 (390)
c 2 по 4 ноября
10:50 (300)
12:35 (300)
16:10 (390)
17:55 (390)
c 5 по 6 ноября
10:50 (200)
12:35 (200)
16:10 (200)
17:55 (250)
Северное сияниеДетский зал
1 ноября
11:30 (300)
13:15 (300)
15:00 (300)
c 2 по 4 ноября
11:30 (300)
13:15 (350)
15:00 (350)
c 5 по 6 ноября
11:30 (200)
13:15 (200)
15:00 (200)
АврораОсновной зал
1 ноября
12:50 (200)
17:05 (200)
c 2 по 4 ноября
10:35 (200)
17:05 (200)
c 5 по 6 ноября
10:35 (150)
17:05 (150)
Северное сияниеПремьер зал
1 ноября
10:15 (300 в 3D)
14:30 (350 в 3D)
c 2 по 4 ноября
10:15 (300 в 3D)
14:30 (390 в 3D)
c 5 по 6 ноября
10:15 (200 в 3D)
14:30 (300 в 3D)

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