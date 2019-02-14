Семь ужинов

Режиссер: Кирилл Плетнёв

Жанры: Комедия.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто – они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные – ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Сценарий: Алексей Зюзин

В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Анастасия Уколова, Вера Гурьева, Александр Лыков

Музыка: Артем Михаенкин