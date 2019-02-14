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Семь ужинов

Режиссер:Кирилл Плетнёв
Жанры: Комедия.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто – они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные – ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Сценарий:Алексей Зюзин
В ролях:Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Анастасия Уколова, Вера Гурьева, Александр Лыков
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 февраля 2019
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10:40 (150 р.)
14:35 (200 р.)
18:30 (300 р.)
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c 14 по 15 февраля
20:50 (от 190 р.)
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18:10 (от 190 р.)
c 16 по 17 февраля
18:10 (от 240 р.)
c 18 по 19 февраля
18:10 (от 190 р.)
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c 14 по 15 февраля
13:20 (от 150 р.)
c 16 по 17 февраля
13:20 (от 190 р.)
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13:20 (от 150 р.)
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