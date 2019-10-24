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Сельма в городе призраков

Режиссер:Карлос Гутиеррез Медрано
Жанры: Анимация, Семейный, Фэнтези.

Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она мечтает встретить своих настоящих родителей. Неожиданно её старшие братья находят древнюю книгу заклинаний, открывающую путь в другие миры. Втроем они отправятся в путешествие в удивительный Город Призраков, чтобы отыскать ключ к прошлому девушки.

Продолжительность:93 мин
В ролях:Фернанда Кастильо, Алан Эстрада, Карло Рота, Мемо Апонте, Джуэлс Джазелль, Дино Андраде Дани Арто, Сюзана Баллестерос, Диего Осорио, Камила Амезкуа
Музыка:Хуан Пабло Мирамонтес, Алехандро Ромеро Годинес
Производство:Мексика
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2019
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