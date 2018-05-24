Секса не будет!!!
Режиссер:Кэй Кэннон
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Когда трое родителей узнают, что их дочери поспорили, что потеряют девственность на выпускном вечере, они решают во что бы то ни стало помешать осуществиться их плану. Для этого они отправляются в настоящее школьное подполье, с целью выяснить все о своих девочках.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Брайан Кехо, Джим Кехо
В ролях:Лесли Манн, Айк Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин Ньютон, Джина Гершон, Джун Рафаэль, Сарайю Рао, Гэри Коул, Грэм Филлипс, Хэннибал Бёресс
Музыка:Матео Мессина
В ролях:Лесли Манн, Айк Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин Ньютон, Джина Гершон, Джун Рафаэль, Сарайю Рао, Гэри Коул, Грэм Филлипс, Хэннибал Бёресс
Музыка:Матео Мессина
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2018
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