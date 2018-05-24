142743

Секса не будет!!!

Режиссер:Кэй Кэннон
Жанры: Комедия.

Когда трое родителей узнают, что их дочери поспорили, что потеряют девственность на выпускном вечере, они решают во что бы то ни стало помешать осуществиться их плану. Для этого они отправляются в настоящее школьное подполье, с целью выяснить все о своих девочках.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Брайан Кехо, Джим Кехо
В ролях:Лесли Манн, Айк Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин Ньютон, Джина Гершон, Джун Рафаэль, Сарайю Рао, Гэри Коул, Грэм Филлипс, Хэннибал Бёресс
Музыка:Матео Мессина
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №4
c 26 по 27 мая
23:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 27 мая
15:20 (300 р.)
17:25 (300 р.)
21:50 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?