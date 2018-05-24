Секса не будет!!!

Режиссер: Кэй Кэннон

Жанры: Комедия.

Когда трое родителей узнают, что их дочери поспорили, что потеряют девственность на выпускном вечере, они решают во что бы то ни стало помешать осуществиться их плану. Для этого они отправляются в настоящее школьное подполье, с целью выяснить все о своих девочках.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Брайан Кехо, Джим Кехо

В ролях: Лесли Манн, Айк Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин Ньютон, Джина Гершон, Джун Рафаэль, Сарайю Рао, Гэри Коул, Грэм Филлипс, Хэннибал Бёресс

Музыка: Матео Мессина