Секс-Трип

Режиссер: Энтони Дж. Коэн

Жанры: Фэнтези, Комедия, Фэнтези, Комедия.

Эдди ведёт тренинги, пишет книги, раздаёт интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченная-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй.

«Бабуля, тебе со мной не светит» – отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Марк Прей, Энтони Дж. Коэн

В ролях: Джейд Рэмси, Луис Мэндилор, Марк Крамптон, Шарлотта Эллен Прайс, Рэйчел Бритаг, Наташа, Бласик, Ребекка Грант, Джим Хэнкс, Дэн Нир, Эштон Суинфорд

