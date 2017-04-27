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Секретный агент

Режиссер:Майкл Аптед
Жанры: Боевик, Триллер.

Она  секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача  предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Питер О’Брайэн
В ролях:Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Акшай Кумар, Тосин Коул, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Аймен Хамдуши
Музыка:Стивен Бартон
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 28 апреля
15:40 (300)
c 29 апреля по 1 мая
15:40 (390)
c 2 по 3 мая
15:40 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 27 апреля по 1 мая
18:55 (350)
23:25 (300)
c 2 по 3 мая
18:55 (250)
23:25 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 апреля по 1 мая
12:55 (300)
17:00 (390)
20:35 (390)
c 2 по 3 мая
12:55 (200)
17:00 (250)
20:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 апреля по 1 мая
20:00 (1000 р.)
c 2 по 3 мая
20:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 27 по 28 апреля
14:50 (200 р.)
18:50 (300 р.)
20:50 (300 р.)
22:50 (300 р.)
c 29 апреля по 1 мая
14:50 (300 р.)
18:50 (300 р.)
20:50 (300 р.)
22:50 (300 р.)
c 2 по 3 мая
14:50 (200 р.)
18:50 (250 р.)
20:50 (250 р.)
22:50 (250 р.)

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