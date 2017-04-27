Секретный агент
Режиссер:Майкл Аптед
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Она – секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Питер О’Брайэн
В ролях:Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Акшай Кумар, Тосин Коул, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Аймен Хамдуши
Музыка:Стивен Бартон
В ролях:Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Акшай Кумар, Тосин Коул, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Аймен Хамдуши
Музыка:Стивен Бартон
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
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