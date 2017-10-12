Сделано в Америке
Режиссер:Даг Лайман
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Комедия, Криминал, Биография, История.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Комедия, Криминал, Биография, История.
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Гэри Спинелли
В ролях:Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс, Алехандро Эдда, Бенито Мартинес, Э. Роджер Митчелл
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс, Алехандро Эдда, Бенито Мартинес, Э. Роджер Митчелл
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
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