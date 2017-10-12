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Сделано в Америке

Режиссер:Даг Лайман
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Комедия, Криминал, Биография, История.

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Гэри Спинелли
В ролях:Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс, Алехандро Эдда, Бенито Мартинес, Э. Роджер Митчелл
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
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Мираж СинемаКинозал №2
11 октября
20:00 ( р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 13 октября
10:40 (150 р.)
12:55 (150 р.)
15:10 (300 р.)
17:25 (300 р.)
19:40 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:15 (250 р.)
c 14 по 15 октября
10:40 (200 р.)
12:55 (200 р.)
15:10 (300 р.)
17:25 (300 р.)
19:40 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:15 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
12 октября
18:20 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
13 октября
13:55 (800 р.)
18:20 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
14 октября
18:20 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
15 октября
13:55 (800 р.)
18:20 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)

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