Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Джеймс Бекшелл, Джефф Суини, Хью Даффи
В ролях:Лилли Бартлам, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Киган Хедли, Джексон Мерси
Музыка:Voodoo Highway, Кайл Питерс
В ролях:Лилли Бартлам, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Киган Хедли, Джексон Мерси
Музыка:Voodoo Highway, Кайл Питерс
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2019
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