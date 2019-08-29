Щенячий патруль: Суперпатруль 2

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Анимация.

Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Джеймс Бекшелл, Джефф Суини, Хью Даффи

В ролях: Лилли Бартлам, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Киган Хедли, Джексон Мерси

Музыка: Voodoo Highway, Кайл Питерс