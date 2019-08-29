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Щенячий патруль: Суперпатруль 2

Режиссер:Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.

Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам всё-всё по зубам.

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Джеймс Бекшелл, Джефф Суини, Хью Даффи
В ролях:Лилли Бартлам, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Киган Хедли, Джексон Мерси
Музыка:Voodoo Highway, Кайл Питерс
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 августа по 1 сентября
10:40 (150 р.)
13:35 (250 р.)

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