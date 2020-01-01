Щенячий патруль: скорей спешим на помощь

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром» Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум – легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница – невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!

Продолжительность: 44 мин

Сценарий: Стивен Салливан

В ролях: Аня Кук, Isaac Heeks, Лукас Энджел, Эддисон Холли, Каллан Холли, Хосеф Мотики

Музыка: Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт