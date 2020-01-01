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Щенячий патруль: скорей спешим на помощь

Режиссер:Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром» Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум – легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница – невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!

Продолжительность:44 мин
Сценарий:Стивен Салливан
В ролях:Аня Кук, Isaac Heeks, Лукас Энджел, Эддисон Холли, Каллан Холли, Хосеф Мотики
Музыка:Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт
Производство:Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:01 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 5 января
10:30 (150 р.)

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