Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен, Билл Спирс
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Мегащенков ждут новые миссии: на этот раз у Цыпалетты появляются суперспособности! В Бухту Приключений возвращается Леди-Сорока, и празднование Дня колокола под угрозой. Но и это еще не все: Гарольд Хамдингер, в своих коварных стремлениях стать мэром, изобретает замораживающий луч. Мегащенкам придется его остановить, иначе замерзнет весь город. А еще вы увидите захватывающие приключения Отважных птенцов! Настала пора расправить крылья, ведь сегодня кадеты переходят на следующий уровень обучения. И пока все вокруг готовятся к праздничной церемонии, птенцы уже заводят моторы своих новых машин, которые пока не успели освоить. Смогут ли они справиться с этим заданием?
Продолжительность:44 мин
Сценарий:Аль Шварц, Джеймс Бекшелл, Брайан Хэртиган
Музыка:Кайл Питерс, Крэйг МакКоннелл
Музыка:Кайл Питерс, Крэйг МакКоннелл
Производство:Канада, США
Ограничения:0+
Дата релиза:12 декабря 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:12 декабря 2019
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