Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен, Билл Спирс

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

Мегащенков ждут новые миссии: на этот раз у Цыпалетты появляются суперспособности! В Бухту Приключений возвращается Леди-Сорока, и празднование Дня колокола под угрозой. Но и это еще не все: Гарольд Хамдингер, в своих коварных стремлениях стать мэром, изобретает замораживающий луч. Мегащенкам придется его остановить, иначе замерзнет весь город. А еще вы увидите захватывающие приключения Отважных птенцов! Настала пора расправить крылья, ведь сегодня кадеты переходят на следующий уровень обучения. И пока все вокруг готовятся к праздничной церемонии, птенцы уже заводят моторы своих новых машин, которые пока не успели освоить. Смогут ли они справиться с этим заданием?

Продолжительность: 44 мин

Сценарий: Аль Шварц, Джеймс Бекшелл, Брайан Хэртиган

Музыка: Кайл Питерс, Крэйг МакКоннелл