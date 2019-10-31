Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Режиссер:Джили Долев, Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Мегащенки на этот раз они объединятся с новыми героями, Мегаблизнецами лабрадорами, чтобы остановить Леди-Сороку, таинственную охотницу за всем блестящим, и спасти мэра Гудвэй. А ещё зрителя ждут новые приключения Неллы, отважной принцессы. Смогут ли герои справиться с прыгучими ягодами и спасти королевское чаепитие?
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Кристин Ричи, Эндрю Герда, Стивен Салливан
Производство:США, Канада, Великобритания
Ограничения:0+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:31 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!