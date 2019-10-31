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Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса

Режиссер:Джили Долев, Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.

Мегащенки на этот раз они объединятся с новыми героями, Мегаблизнецами лабрадорами, чтобы остановить Леди-Сороку, таинственную охотницу за всем блестящим, и спасти мэра Гудвэй. А ещё зрителя ждут новые приключения Неллы, отважной принцессы. Смогут ли герои справиться с прыгучими ягодами и спасти королевское чаепитие?

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Кристин Ричи, Эндрю Герда, Стивен Салливан
Производство:США, Канада, Великобритания
Ограничения:0+
Дата релиза:31 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 октября по 1 ноября
10:30 (130 р.)
c 2 по 4 ноября
10:30 (150 р.)

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