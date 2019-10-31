Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса

Режиссер: Джили Долев, Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Анимация.

Мегащенки на этот раз они объединятся с новыми героями, Мегаблизнецами лабрадорами, чтобы остановить Леди-Сороку, таинственную охотницу за всем блестящим, и спасти мэра Гудвэй. А ещё зрителя ждут новые приключения Неллы, отважной принцессы. Смогут ли герои справиться с прыгучими ягодами и спасти королевское чаепитие?

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Кристин Ричи, Эндрю Герда, Стивен Салливан

