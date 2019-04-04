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Щенячий патруль: Мегащенки


Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

В этом выпуске отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в Бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.

Продолжительность:44 мин
В ролях:Деван Коэн, Дрю Дэвис, Сэмюэл Фараси, Каллан Холли, Чэнс Херстфилд, Беркли Силверман, Картер Торн
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:04 апреля 2019
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