Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинес-Хоффре, Бронвин Деннисон
Жанры: Анимация, Приключения.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Приключения.
Возраст: Детям.
Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса, и теперь Щенкам нужно предотвратить разрушения.
Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин.
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Эндрю Гверда, Стивен Салливан, Алкион Персон
Музыка:Майкл Смит, Скотт Криппайн, Джей Пи Ренд
Музыка:Майкл Смит, Скотт Криппайн, Джей Пи Ренд
Производство:Канада, США
Ограничения:0+
Дата релиза:06 июня 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:06 июня 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!