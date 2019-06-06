Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинес-Хоффре, Бронвин Деннисон

Жанры: Анимация, Приключения.

Возраст: Детям.

Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса, и теперь Щенкам нужно предотвратить разрушения.

Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин.

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Эндрю Гверда, Стивен Салливан, Алкион Персон

Музыка: Майкл Смит, Скотт Криппайн, Джей Пи Ренд