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Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

Режиссер:Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинес-Хоффре, Бронвин Деннисон
Жанры: Анимация, Приключения.
Возраст: Детям.

Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса, и теперь Щенкам нужно предотвратить разрушения.

Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин.

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Эндрю Гверда, Стивен Салливан, Алкион Персон
Музыка:Майкл Смит, Скотт Криппайн, Джей Пи Ренд
Производство:Канада, США
Ограничения:0+
Дата релиза:06 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 6 по 7 июня
10:40 (120 р.)
14:00 (150 р.)
c 8 по 9 июня
10:40 (150 р.)
14:00 (250 р.)

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