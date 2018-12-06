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Щелкунчик и четыре королевства

Режиссер:Лассе Халльстрём, Джо Джонстон
Жанры: Приключения, Фэнтези.

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Эшли Пауэлл, Мариус Петипа, Э.Т.А. Гофман
В ролях:Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:06 декабря 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 8 по 9 декабря
10:45 (300)
12:45 (300)
c 10 по 12 декабря
10:45 (200)
12:45 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 8 по 9 декабря
17:30 (390)
c 10 по 12 декабря
17:30 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 8 по 9 декабря
14:30 (350)
c 10 по 12 декабря
14:30 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 8 по 9 декабря
11:35 (300 в 3D)
13:35 (350 в 3D)
15:35 (350 в 3D)
19:45 (350)
c 10 по 12 декабря
11:35 (200 в 3D)
13:35 (200 в 3D)
15:35 (200 в 3D)
19:45 (250)
АврораОсновной зал
c 8 по 9 декабря
09:00 (100)
13:05 (200)
19:35 (250)
c 10 по 12 декабря
09:00 (100)
13:05 (150)
19:35 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 8 по 9 декабря
13:40 (800 р.)
15:40 (800 р.)
17:40 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 8 по 9 декабря
10:30 (250 р. в 3D)
12:30 (250 р. в 3D)
14:30 (300 р. в 3D)
16:30 (300 р. в 3D)
18:30 (350 р. в 3D)
20:30 (350 р. в 3D)

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