Щелкунчик и четыре королевства
Режиссер:Лассе Халльстрём, Джо Джонстон
Жанры: Приключения, Фэнтези.
Жанры: Приключения, Фэнтези.
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Эшли Пауэлл, Мариус Петипа, Э.Т.А. Гофман
В ролях:Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:06 декабря 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:06 декабря 2018
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