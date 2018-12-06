Щелкунчик и четыре королевства

Режиссер: Лассе Халльстрём, Джо Джонстон

Жанры: Приключения, Фэнтези.

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Эшли Пауэлл, Мариус Петипа, Э.Т.А. Гофман

В ролях: Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард