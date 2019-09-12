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Щегол

Режиссер:Джон Краули
Жанры: Драма.

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Продолжительность:149 мин
Сценарий:Питер Строхан, Донна Тартт
В ролях:Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон Джеффри Райт, Николь Кидман, Питер Джекобсон, Эшли Каммингс
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 12 по 15 сентября
19:45 (1000 р.)
22:35 (1000 р.)
c 16 по 18 сентября
19:45 (800 р.)
22:35 (800 р.)
Северное сияниеСиний зал
14 сентября
22:25 (300)
15 сентября
11:10 (300)
13:55 (350)
16:45 (350)
19:35 (350)
22:25 (300)
c 16 по 18 сентября
11:10 (150)
13:55 (150)
16:45 (150)
19:35 (250)
22:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 14 по 15 сентября
12:55 (200 р.)
15:45 (300 р.)
18:35 (300 р.)
21:25 (300 р.)
00:20 (150 р.)
c 16 по 18 сентября
12:55 (150 р.)
15:45 (200 р.)
18:35 (250 р.)
21:25 (250 р.)
00:20 (150 р.)

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