Щегол

Режиссер: Джон Краули

Жанры: Драма.

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Продолжительность: 149 мин

Сценарий: Питер Строхан, Донна Тартт

В ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон Джеффри Райт, Николь Кидман, Питер Джекобсон, Эшли Каммингс

Музыка: Тревор Гурекис