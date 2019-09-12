Щегол
Режиссер:Джон Краули
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.
Продолжительность:149 мин
Сценарий:Питер Строхан, Донна Тартт
В ролях:Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон Джеффри Райт, Николь Кидман, Питер Джекобсон, Эшли Каммингс
Музыка:Тревор Гурекис
В ролях:Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон Джеффри Райт, Николь Кидман, Питер Джекобсон, Эшли Каммингс
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2019
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