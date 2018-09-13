Счастья! Здоровья!

Режиссер: Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин

Жанры: Комедия.

Три влюблённые пары – татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба – это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» – её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки – что за свадьба без драки?! Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары – такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!»

Сценарий: Алексей Гравицкий, Леонид Марголин, Дмитрий Преснецов

В ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей Аброскин, Наталья Рудова, Грант Тохатян, Даниил Вахрушев, Олег Верещагин, Дарья Пынзарь, Стася Милославская

