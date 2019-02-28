Счастливого нового дня смерти
Режиссер:Кристофер Лэндон
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма, Детектив.
На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…
Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Кристофер Лэндон, Скотт Лобделл
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ву, Сурадж Шарма, Сара Яркин, Рэйчел Мэттьюз, Руби Модин, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ву, Сурадж Шарма, Сара Яркин, Рэйчел Мэттьюз, Руби Модин, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
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