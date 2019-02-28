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Счастливого нового дня смерти

Режиссер:Кристофер Лэндон
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма, Детектив.

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…

Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Кристофер Лэндон, Скотт Лобделл
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ву, Сурадж Шарма, Сара Яркин, Рэйчел Мэттьюз, Руби Модин, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 28 февраля по 1 марта
10:40 (300)
12:40 (300)
14:40 (300)
16:40 (300)
18:45 (390)
20:45 (390)
c 2 по 3 марта
10:40 (300)
12:40 (300)
14:40 (390)
16:40 (390)
18:45 (390)
20:45 (390)
c 4 по 6 марта
10:40 (200)
12:40 (200)
14:40 (200)
16:40 (200)
18:45 (250)
20:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 28 февраля по 3 марта
19:30 (390)
23:25 (300)
c 4 по 6 марта
19:30 (250)
23:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 28 февраля по 3 марта
22:50 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
28 февраля
17:20 (300 р.)
19:30 (300 р.)
23:45 (250 р.)
c 1 по 3 марта
17:20 (300 р.)
19:30 (300 р.)
23:50 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 февраля по 3 марта
15:25 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 28 февраля по 1 марта
12:55 (150 р.)
c 2 по 3 марта
12:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
28 февраля
10:40 (150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 28 февраля по 1 марта
11:15 (от 150 р.)
15:40 (от 190 р.)
20:05 (от 190 р.)
c 2 по 3 марта
11:15 (от 190 р.)
15:40 (от 240 р.)
20:05 (от 240 р.)
c 4 по 6 марта
11:15 (от 150 р.)
15:40 (от 190 р.)
20:05 (от 190 р.)

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