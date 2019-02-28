Счастливого нового дня смерти

Режиссер: Кристофер Лэндон

Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма, Детектив.

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…

Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Кристофер Лэндон, Скотт Лобделл

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ву, Сурадж Шарма, Сара Яркин, Рэйчел Мэттьюз, Руби Модин, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон

Музыка: Беар Маккрири